Messerangriffe auf offener Straße im Südwesten: Mehrere Verletzte

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Vier Männer liefern sich einen heftigen Streit auf offener Straße - plötzlich wird ein Messer gezogen. Was hinter der Tat steckt, bleibt vorerst offen.

Von Markus Brachat

Heilbronn - Bei Angriffen mit Messern sind in Freiburg und Heilbronn sieben Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Während in Heilbronn zwei Tatverdächtige festgenommen wurden, erhofft sich die Polizei in Freiburg noch Hinweise auf den mutmaßlichen Täter. 

Die Polizei rückte im Großaufgebot an. (Symbolfoto)
Die Polizei rückte im Großaufgebot an. (Symbolfoto)  © Jens Kalaene/dpa

In Heilbronn gerieten vier Männer am Vormittag aneinander. Der Streit eskalierte, auch Messer und Eisenstangen wurden laut Polizei eingesetzt.

Alle Beteiligten wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Ein 18-Jähriger und ein 27 Jahre alter Mann wurden kurz nach der Tat in unmittelbarer Nähe festgenommen. 

Der Streit brach laut Polizei auf offener Straße aus. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an. Es kam zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen. Unbeteiligte waren durch den Messerangriff nicht in Gefahr. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, blieb vorerst unklar.

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Auch in Freiburg sind nach einem Messerangriff noch viele Fragen offen. Nach Angaben der Polizei wurden bei einer Auseinandersetzung drei Menschen verletzt, einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen.

Unklar ist unter anderem, wie es zu dem Angriff am späten Mittwochabend kam. Es sei noch niemand festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Erstmeldung von 15.26 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.27 Uhr

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

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