Streiteskalation in Freiburg: Gruppe entwaffnet Messer-Angreifer

Freiburg - Am späten Donnerstagabend kam es in Freiburg zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein Mann bedrohte eine vierköpfige Gruppe mit einem langen Küchenmesser, konnte jedoch entwaffnet werden.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Tatverdächtigen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr in der Wentzinger Straße am Rande des Stühlinger Parks. Erst war es zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen, dann eskalierte die Situation.

Der Tatverdächtige bedrohte eine vierköpfige Personengruppe mit einer Klingenwaffe.

Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge. Den Bedrohten gelang es dabei, den Angreifer zu überwältigen und ihm das Messer abzunehmen. Der Angreifer verletzte sich an den Händen und ergriff die Flucht.

Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Die Beamten konnten den Mann noch in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen.