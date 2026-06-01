Messer-Angriff aus dem Nichts: Mann in Wuppertal in Hals gestochen

Wuppertal - Schockierende Szenen am helllichten Tag: Ein Mann (42) ist am Mittwoch (28. Mai) in Wuppertal plötzlich mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt worden.

Nach einem Messerangriff auf dem Armin-T.-Wegner-Platz ermittelt die Polizei in Wuppertal wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, ereignete sich die Tat gegen 17.45 Uhr auf dem Armin-T.-Wegner-Platz. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 42-Jährige dort auf, als er unvermittelt von hinten einen Stich in den Hals erhielt.

Trotz seiner Verletzung schaffte es der Mann noch zu einer nahegelegenen Polizeiwache. Dort gab er den Beamten Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.

Die Fahndung hatte schnell Erfolg: Polizisten konnten in unmittelbarer Tatortnähe einen 39-jährigen Deutsch-Iraner festnehmen. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll er für die Attacke verantwortlich sein.

Warum es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar. Zwischen Täter und Opfer soll es keine Beziehung gegeben haben.