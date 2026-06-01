Messer-Angriff aus dem Nichts: Mann in Wuppertal in Hals gestochen

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Schockierende Szenen am helllichten Tag: Ein Mann ist am Mittwoch (28. Mai) in Wuppertal plötzlich mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt worden.

Von Alina Eultgem

Wuppertal - Schockierende Szenen am helllichten Tag: Ein Mann (42) ist am Mittwoch (28. Mai) in Wuppertal plötzlich mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt worden.

Nach einem Messerangriff auf dem Armin-T.-Wegner-Platz ermittelt die Polizei in Wuppertal wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild)
Nach einem Messerangriff auf dem Armin-T.-Wegner-Platz ermittelt die Polizei in Wuppertal wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, ereignete sich die Tat gegen 17.45 Uhr auf dem Armin-T.-Wegner-Platz. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 42-Jährige dort auf, als er unvermittelt von hinten einen Stich in den Hals erhielt.

Trotz seiner Verletzung schaffte es der Mann noch zu einer nahegelegenen Polizeiwache. Dort gab er den Beamten Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.

Die Fahndung hatte schnell Erfolg: Polizisten konnten in unmittelbarer Tatortnähe einen 39-jährigen Deutsch-Iraner festnehmen. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll er für die Attacke verantwortlich sein.

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Warum es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar. Zwischen Täter und Opfer soll es keine Beziehung gegeben haben.

Verdacht auf psychische Erkrankung

Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 39-Jährige möglicherweise an einer psychischen Erkrankung leidet. Deshalb wurde er zunächst in einer entsprechenden Facheinrichtung untergebracht.

Der verletzte 42-Jährige kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Nach der Behandlung konnte er die Klinik wieder verlassen. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts dauern an.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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