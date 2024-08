Drei Tote bei Stadtfest! Solingen am Tag danach: Bürger leben in Angst - Gedanken kreisen um die Opfer

Solingen - Am Morgen nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen ist nur sehr langsam wieder Leben in die nordrhein-westfälische Stadt eingekehrt.

"Wir vergessen Euch niemals. Denn Ihr lebt in unseren Herzen weiter" steht auf einem Zettel, der nahe dem Tatort an einen Baum geklebt wurde. © Christoph Reichwein/dpa

Rund um den Tatort gab es am Morgen noch weiträumige Absperrungen der Polizei. Beamte schickten Menschen weg, die das Gebiet betreten wollten - etwa, weil sie einen Friseurtermin hatten.

In den Cafés um die Sperrzone saßen am Morgen nur einige wenige Besucher. Nahe dem Tatort hatte jemand einen Zettel hinterlassen. Darauf war zu lesen: "Wir vergessen Euch niemals. Denn Ihr lebt in unseren Herzen weiter."

Anwohner berichteten von einer schlaflosen Nacht. "Wir haben natürlich kein Auge zugemacht. Polizei, Feuerwehr, Hubschrauber", sagte eine Frau der Deutschen Presse-Agentur.

Ursprünglich habe sie auch Pläne gehegt, zu dem Stadtfest zu gehen. "Wir wollten. Aber wir sind froh, dass wir nicht gegangen sind."