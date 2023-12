Erneute Messerattacke in Cuxhaven: 48-Jähriger in Lebensgefahr

Cuxhaven - Wieder Alarm in Cuxhaven! Am Freitagabend hat dort ein 65-Jähriger auf einen anderen Mann (48) eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt.

Der Täter wurde vor Ort vorläufig festgenommen und befindet sich seitdem in Polizeigewahrsam.

Das Opfer wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht und notoperiert, schwebt aber weiterhin in Lebensgefahr.

Demnach gerieten die Männer aus noch ungeklärter Ursache in einen Streit, in dessen Verlauf der ältere der beiden ein Messer zückte und auf seinen Kontrahenten einstach.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 19.35 Uhr in einer Obdachlosenunterkunft in der Altenwalder Chaussee zu der Messerattacke .

Erst am Donnerstag hatte es in Cuxhaven einen Messerangriff gegeben: Eine 16-Jährige stach in einem Klassenraum auf eine 15-jährige Mitschülerin ein und verletzte sie schwer.