Frau wird niedergestochen, während sie Blume fotografiert

Odenwald/Breuberg - Die Messerattacke erfolgte völlig unvermittelt: Eine 48-jährige Fußgängerin wurde im südhessischen Odenwald niedergestochen, als sie eine Blume fotografierte! Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Täter.

Messerattacke in Breuberg-Hainstadt im Odenwald: Der Tatort wurde nach dem Angriff am Ostersonntag abgesperrt. © 5VISION.NEWS

Der Angriff ereignete sich bereits am Ostersonntag bei der Stadt Breuberg, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mitteilten.

Demnach ging die 48-Jährige gegen 16 Uhr zusammen mit drei Freundinnen in der Brunnenstraße im Stadtteil Hainstadt spazieren. Dabei wurden die vier Frauen von einem Fahrradfahrer überholt.

Kurz darauf blieb das spätere Opfer stehen, um eine Blume zu fotografieren. In diesem Moment kam der Radfahrer, der sein Fahrrad weiter vorne abgestellt hatte, auf die 48-Jährige zu, zückte ein Messer und griff sie an.

Der Messerstecher "ließ erst von ihr ab, als die weiteren Frauen zur Hilfe eilten", wie ein Sprecher erklärte. Danach rannte der Täter zu seinem Fahrrad, bestieg dieses und floh.