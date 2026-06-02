Nach Messerattacke auf Frau: Polizei findet Leiche und Fluchtwagen
Von Florian Diettrich, Benedikt Zinsmeister
Pemfling - Wenige Tage nach einem Messerangriff auf eine Frau in der Oberpfalz haben Spaziergänger in einem Waldstück im Landkreis Schwandorf eine Leiche entdeckt.
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich dabei um den 52 Jahre alten Lebensgefährten der Frau handeln könnte.
Er soll Ende Mai in Pemfling (Landkreis Cham) seine 12 Jahre jüngere Freundin mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt haben und dann in einem grauen Kombi mit Chamer Kennzeichen geflüchtet sein.
Eben dieses Auto – einen grauen Renault Megane – fand ein Jäger nach Polizeiangaben in der Nähe des Fundorts der Leiche.
Die Identität sowie die Todesursache soll nun eine Obduktion klären. Die verletzte Frau musste nach dem Angriff per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnte sie aber mittlerweile verlassen.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg dauern an. Die Beamten bedankten sich "bei der Bevölkerung für die Hinweise und die Mithilfe während der Fahndung".
Solltet Ihr von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa