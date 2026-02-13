 5.941

Mann stirbt nach Attacke vor Restaurant: Familie stürmt Klinik und stört Notaufnahme

In einem Lokal streitet sich eine Gruppe, dabei wird ein Mensch verletzt. Er erliegt später seinen Verletzungen. Die Polizei fahndet.

Von Lilli Förter und Alice Nägle

Hamburg - Nach einem Streit im Restaurant "Sepideh" in der Hammer Straße in Hamburg-Wandsbek soll es am Donnerstagabend zu einer Messerattacke gekommen sein. Ein Mann erlag letztlich seinen Stichverletzungen.

Vor dem Restaurant "Sepideh" in der Hammer Straße in Hamburg-Wandsbek kam es am Donnerstagabend zu der tödlichen Attacke.  © Gerald Wintzer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, brachten Zeugen die lebensgefährlich verletzte Person zunächst ins Krankenhaus.

Laut TAG24-Informationen soll ein unbekannter Mann den Restaurant-Besitzer zuvor nach der Auseinandersetzung mit einem Messer attackiert haben. Der Streit ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf dem Parkplatz des Restaurants.

Viele Details etwa zu Verdächtigen oder der Art der Verletzungen nannte die Polizei bislang allerdings nicht. "Wir fahnden", erklärte ein Sprecher. Festgenommen worden sei noch niemand. Eine Mordkommission ermittelt demnach.

Außerdem war es anschließend vor dem Krankenhaus in Marienthal, in das der Mann eingeliefert worden war, zu einer weiteren Auseinandersetzung gekommen. Mehrere Personen der Familie des Toten hätten dort auf das Opfer gewartet und den Betrieb in der Notaufnahmen massiv gestört, berichtet ein Reporter vor Ort.

Die Polizei musste das Krankenhaus Marienthal abriegeln.
Die Polizei musste das Krankenhaus Marienthal abriegeln.  © NonstopMedia

Der Angaben der Beamten zufolge sei es deshalb zu einem großen Polizeieinsatz gekommen – rund 20 Streifenwagen waren vor Ort um die Klinik abzuriegeln.

