Messer-Attacke am Mainzer Hauptbahnhof: Mann (22) niedergestochen - Täter auf der Flucht

Mainz - Ein Streit vor einer Bar am Mainzer Hauptbahnhof ist am späten Samstagabend eskaliert. Ein 22 Jahre alter Mann wurde niedergestochen. Der mutmaßliche Angreifer konnte unerkannt fliehen.

Nach einem Messerangriff im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs fahndet die Polizei noch nach dem flüchtigen Täter. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Laut einer entsprechenden Polizeimeldung kam es am Abend vor einer Bar nahe dem Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Dabei wurde der 22-Jährige durch mehrere Messerstiche verletzt.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen, schwebt nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht in Lebensgefahr. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend vom Tatort und konnte bislang nicht identifiziert werden.