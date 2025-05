Messer-Angriff an Grundschule: Polizei konnte 13-Jährigen "aus medizinischen Gründen" noch nicht befragen

Das Motiv nach der Messer-Attacke ist weiterhin unklar, beide sollen sich aber nicht gemocht haben. © Jörg Carstensen/dpa

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter "aus medizinischen Gründen" noch nicht befragen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

"Die Betreuung des Jungen hat klar Vorrang", so der Sprecher. Es sei nicht absehbar, wann der verdächtige 13-Jährige befragt werden könne. Die Polizei habe darauf wenig Einfluss.

Der mutmaßliche Täter war nach stundenlanger Flucht am vergangenen Freitag gefasst worden und befindet sich in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Er soll am 22. Mai mit einem Messer auf einen Mitschüler eingestochen haben. Der Zwölfjährige wurde lebensgefährlich verletzt und in einem Krankenhaus operiert. Am vergangenen Montag wurde der Junge noch in der Klinik behandelt. Informationen dazu, ob dies immer noch der Fall ist, lagen der Polizei nach Angaben des Sprechers nicht vor.