Messerangriff auf offener Straße in Heilbronn: Mehrere Verletzte

Heilbronn - Nach einem Streit unter vier Männern in Heilbronn ist es zu einem Messerangriff gekommen.

Die Polizei rückte im Großaufgebot an. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Es gebe Verletzte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wie viele Beteiligte verletzt wurden und wie schwer die Verletzungen sind, blieb zunächst unklar.

Zu der Auseinandersetzung kam es am Donnerstagmorgen auf offener Straße. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften aus. Es kam zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen.