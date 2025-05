Messerattacke in Hamburg: Mutiger Muhammad (19) stoppt die Angreiferin

Hamburg - Am Freitag stach eine 39-jährige Frau an Gleis 13/14 am Hamburger Hauptbahnhof mit einem Messer wahllos auf wartenden Menschen ein. Der Syrer Muhammad Al Muhammad (19) stoppte die Angreiferin.

Muhammad Al Muhammad (19) stand im Raucherbereich an Gleis 13/14 als die Frau wahllos mit einem Messer wahllos auf Menschen einstach. © Georg Wendt/dpa

Mit Musik über seine Kopfhörer in den Ohren stand der 19-Jährige am Freitagabend im Raucherbereich des Bahnsteigs an Gleis 13/14 - noch unwissend, dass er an diesem Freitagabend deutlich später als geplant in seiner Wohngemeinschaft in Buchholz in der Nordheide ankommen wird, berichtete der Spiegel.

Al Muhammad wartete auf den Metronom, nachdem er in der Hansestadt einen Freund besucht hatte, als er Zeuge des schrecklichen Messerangriffs wird.

Trotz Kopfhörer habe der Syrer plötzlich Schreie gehört, Menschen rannten weg. "Ich habe mich entschieden, in die andere Richtung zu rennen und die Frau zu stoppen", sagte er dem Magazin.

Der 19-Jährige bekam Unterstützung. Als Al Muhammad auf die Frau zugerannt sei, habe auch ein Tschetschene mutig gehandelt und der Täterin ins Knie getreten - sie stürzte.

"Ich habe sie festgehalten und habe ihre Hände auf ihren Rucksack gepresst, damit sie nicht mehr aufstehen kann", erklärte Muhammad, der erst vor zwei Jahren vor dem Assad-Regime nach Deutschland geflüchtet sei und deshalb noch Deutsch lerne.

Trotzdem habe er immer wieder zu ihr gesagt: "Wenn du aufstehen, ich schlage!"