Messerattacke mit 18 Verletzten in Hamburg: Verdächtige bis vor Kurzem in der Psychiatrie?

Hamburg - Der Schock sitzt tief: Bei einer Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof wurden am Freitagabend 18 Menschen verletzt, vier davon lebensgefährlich. Eine 39-jährige Frau wurde festgenommen.

Die Tatverdächtige soll sich laut der Polizei vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Sie soll nach derzeitigen Erkenntnissen allein und nicht aus einem politischen Motiv gehandelt haben.

Am Samstag ordnete ein Haftrichter die Unterbringung der 39-Jährigen an. Der Vorwurf: Versucher Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen.

Der Unterbringungsbefehl bezog sich dabei laut Polizei auf die Personen, die unmittelbar mit dem Messer verletzt wurden. Drei Personen erlitten demnach andere Verletzungen, beispielsweise durch einen Sturz oder Schock.

Während die Beamten bestätigten, dass die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz hat, berichtete die BILD, dass es sich um eine gebürtige Braunschweigerin handeln soll, die bis Donnerstag noch in einer Fachklinik in Bremerhaven untergebracht gewesen sei.