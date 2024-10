Messerattacke in Friedberg: 45-Jähriger in U-Haft, Polizei sucht zweiten Mann

In der Wetterau-Stadt Friedberg kam es am Montag zu einer Messerattacke, ein 45-jähriger Deutscher sitzt in U-Haft. Die Polizei sucht einen zweiten Mann!

Von Florian Gürtler

Friedberg - Nach einer Messerattacke an einem Kiosk in der Wetterau-Stadt Friedberg sucht die Polizei einen unbekannten Mann mit dunklem Teint - er soll die Tatwaffe an sich genommen haben!

Die Polizei konnte schon kurz nach der Messerattacke in Friedberg einen 45-jährigen Deutschen als mutmaßlichen Täter identifizieren und festnehmen. (Symbolbild) © Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa Der Angriff ereignete sich am zurückliegenden Montag, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am heutigen Mittwoch mitteilte. Demnach gerieten zwei Männer gegen 17.30 Uhr bei dem Kiosk in der Haagstraße in Streit. Diese Auseinandersetzung eskalierte, einer der beiden Kontrahenten zückte ein Messer und griff den anderen Mann an. "Das aus Pakistan stammende Opfer trug Schnittwunden an beiden Händen davon", fügte ein Sprecher hinzu. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den 45 Jahre alten Mann und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Messerattacke Messerattacke im Norden! Täter auf der Flucht, Belohnung für Hinweise Der Täter floh unmittelbar nach der Messerattacke. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die auch Erfolg hatte: Schon kurz darauf nahmen Polizisten einen ebenfalls 45 Jahre alten Deutschen bei einem Supermarkt in der Fauerbacher Straße fest.

Tatwaffe an unbekannten Mann übergeben? Polizei in Friedberg sucht Zeugen