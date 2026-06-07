Messerattacke in Hamburg: Mutmaßlicher Täter flüchtet

Hamburg - Heftige Szenen in der Hansestadt: Am Sonntagmittag wurde eine Person bei einem Messerangriff im Hamburger Stadtteil St. Georg verletzt.

Die Person kam verletzt ins Krankenhaus. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, passierte der Vorfall gegen 13.40 Uhr in der Hammerbrookstraße.

Der mutmaßlich männliche Täter verletzte die Person mit mehreren Messerstichen und flüchtete anschließend. Genaue Hintergründe zur Tat sind noch unklar.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Zunächst wurden die Verletzungen als lebensgefährlich eingestuft. Inzwischen wurde die Person operiert und nach Angaben der Polizei soll keine Lebensgefahr mehr bestehen.