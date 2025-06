Messerattacke in München: Polizei schießt Angreiferin nieder

München - Bei einer Messersattacke in München wurden nach ersten Angaben mehrere Personen verletzt. Eine Frau hatte auf Passanten eingestochen. Die Polizei machte von der Schusswaffe Gebrauch.

Nach allem was bekannt ist, ereignete sich der Angriff gegen 20 Uhr an der Theresienwiese in München. Eine Frau ging plötzlich mit dem Messer auf Passanten los. Die Polizei musste sie stoppen: Schüsse fielen, streckten die Frau nieder.

Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit, hieß es von der Polizei.

Laut Bild wurde die Frau notoperiert, sei aber kurze Zeit später in einem Krankenhaus verstorben. Sie soll 30 Jahre alt gewesen sein.

Wie viele Menschen verletzt wurden, ist noch unklar.

