Mehrere Frauen in U-Bahn niedergestochen: Messerangreifer festgenommen!

Drei Frauen wurden Opfer einer brutalen Messerattacke in der französischen Hauptstadt.

Von Malte Kurtz

Paris - Drei Frauen wurden Opfer einer brutalen Messerattacke in der französischen Hauptstadt.

In der Pariser U-Bahn kam es am Freitagnachmittag zu brutalen Angriffen auf drei Frauen. (Archivbild)
In der Pariser U-Bahn kam es am Freitagnachmittag zu brutalen Angriffen auf drei Frauen. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Am Freitagnachmittag zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr attackierte ein Mann aus Mali mehrere Frauen in der U-Bahn in Paris, wie die französische Zeitung "Le Parisien" unter Berufung auf Polizeiquellen berichtete.

Demnach sollen die Angriffe an drei verschiedenen Stationen der Linie 3 stattgefunden haben. Tatorte waren dabei die Haltestellen "Arts-et-Métiers", "République" und "Opéra".

Wie schwer die Frauen verletzt worden sind, war zunächst noch unklar. Später am Abend hieß es aus Polizeikreisen, dass alle drei mit leichten Verletzungen davon gekommen sind. Die Rede ist von Schnittwunden an Rücken und Oberschenkeln.

Der mutmaßliche Angreifer konnte dank Videoüberwachung rasch identifiziert werden.

Nachdem er zunächst die Flucht ergriffen hatte, konnte er bereits kurze Zeit später in seiner Wohnung aufgespürt und festgenommen werden.

