Nach Messerattacke an Schule: 13-Jähriger vermisst, Tatwaffe gefunden

Berlin - Nach dem Angriff auf ein Kind an einer Berliner Schule ist die Polizei nach eigenen Angaben weiterhin auf der Suche nach dem 13-jährigen Verdächtigen. Die Tatwaffe wurde jedoch gefunden.

An einer Berliner Grundschule in Spandau kam es am Donnerstag zu einer Messerattacke auf einen 11-Jährigen. © Jörg Carstensen/dpa

Die Polizei fand am Tatort am Donnerstag ein Küchenmesser. Damit soll ein 13-jähriger Junge einen zwölfjährigen Mitschüler durch einen Stich lebensgefährlich verletzt haben, so die Polizei.

Der mutmaßliche Täter wird nun von der Vermisstenstelle im Landeskriminalamt gesucht.

Seine Eltern gaben eine Vermisstenanzeige auf, da der Junge nicht zu Hause erschien. Dabei werden die Freunde und anderen Kontakte des Jungen und der Familie befragt, sagte ein Polizeisprecher.

Auch andere Bundesländer wie Niedersachsen sollen dabei in den Blick genommen werden, weil die Familie dort Bekannte habe.

Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei in einem Krankenhaus operiert. Sein Zustand soll stabil sein. Es sei aber noch nicht möglich gewesen, den Jungen zu den Ereignissen am Donnerstag zu befragen, sagte Polizeisprecher Martin Halweg. "Sobald dies medizinisch möglich ist, wird dies geschehen."

Die Familie sei bei dem Zwölfjährigen im Krankenhaus. Es gebe eine soziale Betreuung, auch ein Seelsorger kümmere sich um den Schüler.