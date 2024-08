Olaf Scholz vor Ort in Solingen: Kanzler will mit Einsatzkräften sprechen

Solingen - Drei Tage nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen ist Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) zum Besuch in der bergischen Stadt eingetroffen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU, M.) und Solingens OB Tim Kurzbach (46, SPD) begrüßen Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD, r.) vor dem Rathaus. © Henning Kaiser/dpa-Pool/dpa

Scholz wurde am Morgen zunächst von Oberbürgermeister Tim Kurzbach (46) am Rathaus begrüßt. Vor Ort sind auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU), die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur (74, Grüne) sowie Innenminister Herbert Reul (71, CDU).

Im Anschluss an ein Gespräch im Rathaus ist ein Gedenken an die Opfer am Ort des Anschlags im Stadtzentrum geplant. Scholz will außerdem mit Einsatzkräften sprechen.

Bei einem Stadtfest in Solingen waren am Freitagabend drei Menschen mit einem Messer getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwer.

Ein 26-jähriger tatverdächtiger Syrer sitzt seit Sonntagabend unter anderem wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Scholz hatte die Messerattacke als furchtbares Verbrechen bezeichnet. Es müsse mit der ganzen Härte des Gesetzes vorgegangen werden.