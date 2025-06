Schlägerei mit Messereinsatz in Linienbus: Busfahrer reagiert eiskalt

Hamburg - In Hamburg -Harburg ist es am späten Dienstagnachmittag zu einer Schlägerei gekommen, bei der drei Personen verletzt worden sind. Der Busfahrer reagierte eiskalt.

Alles in Kürze

Die Auseinandersetzung fand in einem Bus der Linie 34 in Harburg statt. © NEWS5/Sebastian Peters

Gegen 17.30 Uhr kam es in der Linie 34 zu einer Auseinandersetzung zwischen sieben Personen.

Nach dem versuchten Diebstahl von zwei Handys gerieten die sieben Personen aneinander. Einer von ihnen habe ein Messer gezückt, wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte. Eine Stichbewegung habe es allerdings nicht gegeben.

In dem Gerangel kam es jedoch trotzdem zu Schnittverletzungen. Eine Person erlitt Schnitte in der Hand, eine zweite Person am Unterarm.

Über die Schwere der Verletzung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Eine dritte Person musste mit einer Prellung am Kopf behandelt werden. Diese sei laut Polizei vermutlich durch einen Tritt hervorgerufen worden.