Tödliche Messerattacke auf Hotelbetreiber: Verdächtiger festgenommen

Am gestrigen Montag wurde ein 61-Jähriger in Sarstedt bei einer Messerattacke tödlich verletzt. Noch am selben Abend wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Von Bastian Küsel

Sarstedt - Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 61-Jährigen in Sarstedt (Niedersachsen) hat die Polizei einen Tatverdächtigen (35) festgenommen. Die beiden Männer sollen sich gekannt haben. Am gestrigen Montag wurde ein 61-Jähriger in Sarstedt bei einer Messerattacke tödlich verletzt. Noch am selben Abend wurde ein Tatverdächtiger (35) festgenommen. © -/dpa Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag mitteilten, waren sie dem 35-jährigen Iraker aufgrund von Zeugenaussagen und einer Überwachungskamera auf die Schliche gekommen. Gegen 21.15 Uhr am gestrigen Montag wurde der Flüchtige auf dem Areal eines weitläufigen Firmengeländes schließlich von Spezialkräften gestellt und festgenommen. Demnach sollen die beiden Männer einige Stunden zuvor in Streit geraten sein, woraufhin der Verdächtige auf den 61-jährigen Hotelbesitzer eingestochen und ihn tödlich verletzt haben soll. Messerattacke In den Rücken gestochen: Minderjährige gehen mit Messern aufeinander los Das Hotel dient offenbar als Flüchtlingsunterkunft, in der der Iraker gewohnt hat. In der Nähe des Tatorts wurde ein Messer gefunden, ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist aber noch nicht geklärt. Auch das Motiv der Tat ist nach wie vor unklar, die Ermittlungen dazu dauern an. Der 35-Jährige befindet sich in Gewahrsam der Polizei und soll zeitnah in U-Haft kommen. Ermittler hoffen nach Messerattacke auf weitere Zeugen Im Rahmen der Ermittlungen suchen die Beamten weiter nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zum Tatverdächtigen geben können und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben. Diese können sich unter der Rufnummer 05121/939-115 melden.

