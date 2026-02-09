Zwei Männer mit Messer verletzt: Polizei schnappt aggressiven Täter
Havelberg - Am Samstagnachmittag sind in Havelberg (Landkreis Stendal) zwei Männer bei einer Messerattacke verletzt worden. Der Täter konnte durch die Polizei und dank eines Zeugen schnell geschnappt werden.
Als ein 34-Jähriger gegen 17.30 Uhr in der Schulstraße bei einem 39-Jährigen an ein Fenster klopfte, eskalierte die Situation sehr schnell.
Wie das Polizeirevier Stendal berichtet, sind die beiden Männer schnell in einen Streit geraten. Dabei habe der 34-Jährige ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten damit verletzt.
Der Angreifer flüchtete. Wenig später befand er sich auf dem Kirchplatz, wo er erneut einen 39-Jährigen angesprochen und sofort das Messer gezogen hatte.
Ein Autofahrer beobachtete die Tat und bot dem Verletzten an, in sein Wagen zu steigen, was er tat. Dabei versuchte der Angreifer noch durch das Fenster der Beifahrerseite an sein Opfer zu gelangen.
Durch den einschreitenden Autofahrer konnte der 39-Jährige der Situation entkommen. Für ihn und das erste Opfer des Angreifers ging es anschließend in ein Krankenhaus.
Polizei schnappt Täter und findet Tatwaffe
Informierte Einsatzkräfte der Polizei rückten schnell aus und konnten in direkter Nähe des letzten Tatortes den 34-Jährigen aufgreifen. Auch das Messer konnte gefunden und sichergestellt werden.
Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest sei ein Wert von 0,6 Promille herausgekommen. Zudem habe ein Drogentest positiv auf Amphetamin reagiert. Der Täter wurde vorübergehend festgenommen und in Gewahrsam verbracht.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal wurde wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Für den 34-Jährigen ging es daraufhin direkt in eine JVA.
Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann noch weitere Taten mit seinem Messer verübt haben könnte. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 03931/6850 im Polizeirevier Stendal oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
