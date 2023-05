Frau aus Mexiko tötet ihren Vergewaltiger während der Tat: Anklage wegen Mordes fallen gelassen!

Die Staatsanwaltschaft gab den landesweiten Protesten nach und ließ den Fall mehrfach prüfen. Heute ist Roxana Ruiz (23) eine schuldfreie Frau! © Bildmontage/Screenshots: Instagram/pasteupmorras

Wie die US-Zeitung New York Post berichtete, stellte die mexikanische Strafanwaltschaft das Verfahren gegen Roxana Ruiz am vergangenen Samstag ein. Weil sie im Jahr 2021 einen Mann tötete, als dieser sie angriff und vergewaltigte, sollte sie sechs Jahre lang ins Gefängnis kommen. Die Strafe löste in ganz Mexiko Proteste aus, die für eine Kehrtwende in dem Fall sorgten.

Bereits 2021 gab es Proteste - vorrangig von Aktivistinnen von Frauengruppierungen - die die Unterstützung von Roxana forderten, nachdem sie sich gegen den Vergewaltiger gewehrt hatte und wegen Mordes angeklagt wurde.

Unter dem Druck der andauernden Kritik überdachte man wohl das harsche Urteil und kam zu dem Schluss, dass Roxana wegen "übermäßigen Einsatzes legitimer Verteidigung" nicht ins Gefängnis kommen sollte, sondern "lediglich" umgerechnet 14.800 Euro an die Familie ihres Angreifers und Opfers zahlen sollte.

Schließlich entschied man sich aber noch einmal um und ließ die Anklage ganz fallen, womit auch die Zahlung nichtig wurde.