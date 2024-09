Nach fast 50 Jahren: Gefrorene Leiche aus Höhle identifiziert!

Nach fast 50 Jahren identifiziert: Der "Pinnacle Man" hieß in Wirklichkeit Nicholas Paul Grubb. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/The Skeleton Key Chronicles

Am 16. Januar 1977 entdeckten zwei junge Wanderer unterhalb des Pinnacle - einem Berggipfel im US-Bundesstaat Pennsylvania - einen Toten.

Die Leiche lag etwas abseits des Appalachian Trail in Albany in einer Höhle. Da es einer der kältesten Monate in der Gegend seit Aufzeichnung der Wetterdaten war, befand sich der Tote in einem völlig gefrorenen Zustand.

Zum Zeitpunkt seines Ablebens wurde der Mann, der ab sofort den Spitznamen "Pinncacle Man" tragen sollte, auf 25 bis 35 Jahre geschätzt. Er hatte blaue Augen, rötlich-gelockte lange Haare und war knapp 1,80 Meter groß.

Eine Autopsie im Jahr seiner Entdeckung ergab, dass er damals selbst sein Leben beendet hatte. Aus diesem Grund wurde der Fall zunächst nicht weiter verfolgt. Der Tote blieb ein "John Doe", also eine nicht eindeutig erkannte Person.