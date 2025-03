Familie entdeckt beim Renovieren plötzlich versteckten Raum

Beim Renovieren der Treppe stieß eine Familie aus den USA auf einen versteckten Raum. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/tarynmamaof3

TikTokerin "Taryn34" berichtet in einem Video, dass ihre Eltern in ihrem Haus renovieren wollten. Dafür rissen sie unter anderem auch den Teppich von der Treppe, die zu ihrem Schlafzimmer im unteren Stockwerk führt.

Am Treppenabsatz angekommen, löste sich der Teppich aber auf merkwürdige Weise vom Boden ab und gab schließlich den Blick auf eine Falltür frei.

Darunter - ein schmaler Raum mit Licht, der von Regalen gesäumt war, in denen sich neben Werkzeugen auch ein paar Kisten befanden.

Taryn ahnte, dass diese Entdeckung viele User im Internet interessieren könnte und dokumentierte ab sofort alles, was daraufhin geschah. "Ich frage mich wirklich, was hier drin ist und was wir in diesem kleinen Geheimbunker finden werden", erklärt die Mutter von drei Kindern.

Ihr Mann erklärte sich bereit, in die Kammer herunterzusteigen, wo ihn nicht nur viel Staub erwartete, sondern auch massig Spinnennetze und Ratten-Kot. Dem zum Trotz begann der US-Amerikaner, nach und nach die Kisten und Kartons aus dem mysteriösen Raum nach oben zu reichen.