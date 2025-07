Familie entdeckt geheimen Raum unter Kühlschrank: Was sie dort erwartet, bereitet ihnen Kopfzerbrechen

Nick Lerner aus Kansas wurde über einen geheimen Raum in seinem Haus informiert. Der Zugang befand sich unter dem Kühlschrank. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ nick.the.realtor

Immobilienmakler Nick Lerner, der mit seiner Familie in Lawrence wohnt, erzählt auf TikTok von der mysteriösen Entdeckung:

Alles begann mit einer routinemäßigen Haus-Inspektion, die Lerner bei einem Kunden durchführte. Dieser enthüllte ihm schließlich, dass er Nicks Haus noch von früher kannte, da er mit den Kindern der Familie befreundet war.

"Er sagte: 'Nick, ich wollte dir das schon lange erzählen, aber in deinem Haus gibt es einen geheimen Raum, und ihn zu entdecken, war so ziemlich das Coolste, an das ich mich aus meiner Kindheit erinnern kann'", so Nick gegenüber Newsweek.

Der Zugang zum bisher völlig unbekannte Raum war an jener Stelle, wo Nicks Familie einen Kühlschrank platziert hatte. Nachdem das Gerät weggeschoben worden und der Teppich hochgeklappt war, stieß Nick dort tatsächlich auf eine verschlossene Luke.

Mithilfe eines Brecheisens konnte er die Klappe öffnen und stand dann vor einer Metalltreppe, die in die Dunkelheit nach unten führte.