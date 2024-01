Frau fotografiert Freundin bei Marathon: Als sie das Bild später ansieht, stockt ihr der Atem

Oahu (Hawaii) - Eine Frau aus Colorado nahm an einem schwierigen Marathon auf Hawaii teil. Was sie nicht ahnte: Sie ist dabei offenbar ohne ihr Wissen um ihr Leben gerannt ...

Während das Rennen für die US-Amerikanerin zunächst völlig reibungslos abzulaufen schien, verletzte sie sich ausgerechnet in der letzten Runde des "HURT100" am Fuß und musste sich geschlagen geben. Zuvor musste Borleis noch nie einen Marathon abbrechen.

Im Januar 2019 wagte sich auch Kay Borleis an diese Strecke heran, die sie auf ihrem Blog also besonders "brutal" beschreibt. Die Läuferin musste sich über zahlreiche Hindernisse wie dicke schlammverkrustete Wurzeln, Bäche, Klippe und Steigungen kämpfen.

US-Amerikanerin Kay Borleis soll bei einem Marathon auf Hawaii einem Geist begegnet sein. Davon zeugen die Fotos ihrer Laufpartnerin. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Innocent Tino

Doch der ärgerliche Vorfall sollte nicht die einzige prägende Erinnerung an jenen Tag sein.

Als Kay und ihre Laufpartnerin namens Cassie wieder nach Hause zurückkehrten, schickten sie ihren Familien Foto von ihrem Lauf. Kurz darauf erhielt Cassie eine aufgeregte Nachricht von ihrer Mutter, die etwas auf einem der Bilder entdeckt hatte.

Und tatsächlich: Auf einem der Marathon-Fotos, die Cassie geschossen hatte, sieht man eine mysteriöse Gestalt im Regenwald stehen - nur wenige Meter von der ahnungslosen Läuferin Kay entfernt. Auf ihrem Blog beschreibt die Sportlerin die Erscheinung laut New York Post als "eine dunkle Gestalt in einem Umhang", welche sich an ihr vorbeibewegt haben soll.

Davon zeugen zumindest die Live-Fotos von Cassie, die den Moment zeigen sollen, als Kay entlang eines Dschungelpfades rennt und die Kreatur plötzlich auftaucht und an ihr vorbeigeht.