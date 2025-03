Frau kann nicht glauben, was sie nach Hauskauf hinter einer Wand-Attrappe im Keller entdeckt

USA - Nachdem sie ein altes Haus gekauft hat, musste eine Frau aus den USA eine unheimliche Entdeckung machen. Ihr Fund treibt ganz TikTok beinahe in den Wahnsinn!

"Das hatte ich heute nicht auf meiner Bingokarte", sagt die Anwohnerin reserviert in einem TikTok- Video .

Hinter der künstlichen Wand hatte der Handwerker einen großen Kühl- oder Gefrierschrank erspäht, der absichtlich in ein Loch des Fundaments des Hauses eingelassen worden war. Die Vorbesitzer des Hauses hatten offenbar viel daran gesetzt, dass das Gerät unentdeckt bleibt.

Die Hausbesitzerin zeigte ihm eine Wand, wo sich laut Bauplan die betroffenen Rohre befinden müssten. Bis zu diesem Zeitpunkt nahm Constance an, dass dort eine massive Ziegelwand vor ihr stand. Der Klempner fand aber schnell heraus, dass es sich um eine Attrappe handelte. Daraufhin schnitt er mit Constance' Erlaubnis ein Loch hinein. "Er drehte durch", erinnert sich die US-Amerikanerin auf TikTok . "'Du wirst nie erraten, was hier dahinter ist', sagte er zu mir."

Constance, die vor Kurzem in ein Eigenheim zog, steckt derzeit noch in den Renovierungsarbeiten. Dabei ließ sie unter anderem einen Klempner kommen, da etwas mit ihren Wasseranschlüssen nicht in Ordnung war.

Das Gerät aus den 80er-Jahren war von den Vorbesitzern hinter einer Wand-Attrappe versteckt worden. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/corks369

Der Kühlschrank, der wahrscheinlich aus den 80er-Jahren stammt, war deutlich verrostet und mit Spinnweben überzogen. Und der Inhalt? Noch konnte der Grusel-Fund noch nicht geöffnet werden.

Als wäre die ganze Sache nicht schon unheimlich genug, erinnerte sich Constance kurz darauf an ein Gespräch mit einem Nachbarn, der sie immer wieder fragte, ob sie in ihrem Haus Geister sehen würde. Als die Anwohnerin nachhakte, kam heraus, dass in ihrer kürzlich erworbenen Immobilie bereits zwei Menschen verstorben waren.

Kein Wunder also, dass Constance nach dem Fund sogar mit dem Gedanken spielte, wieder auszuziehen.

Der Kühlschrank soll jetzt so schnell wie möglich aus ihrem Haus verschwinden. Bis das passieren kann, muss Constance aber mit einem Bauingenieur abklären, ob man die Wand-Attrappe gefahrlos weiter öffnen könne. Genug Zeit also, dass ihre Zuschauer auf TikTok die wildesten Theorien aufstellen können, was sich im Kühlgerät befindet und warum es versteckt wurde.

Der Großteil der User befürchtet, dass im Inneren eventuell eine Leiche liegt, die auf diese Weise vom Vorbesitzer entsorgt worden war.

Die nächsten Tage werden das Rätsel hoffentlich lösen.