Frau kauft Haus im Wald: Kurz darauf wird klar, dass sie nicht allein ist

Eine Anwohnerin in den USA alarmierte die Polizei, als sie einen ungebetenen "Mitbewohner" in ihrem Garten entdeckte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/cassidyyyy007

Was TikTokerin "Cassidyyyy007" auf ihrem Profil berichtet, ist erschreckend: Die US-Amerikanerin behauptet, dass "jemand" in den Wäldern hinter ihrem neuen Zuhause wohnt. In einem Clip tritt die Mutter eines Teenagers auf die Veranda ihres Hauses in Warner Robins und filmt ihren eingezäunten Garten, der an einen dichten Wald grenzt.

"Wir sind gerade in unser neues Haus eingezogen und sind uns ziemlich sicher, dass hier hinten, hinter unserem Zaun, jemand wohnt", erklärt Cass während sie ihr Grundstück filmt. Die US-Amerikanerin würde ständig jemanden am Zaun sehen, der sie und ihre Familie offensichtlich beobachtet. Die unbekannte Person, bei der es sich laut Cass um eine Frau handeln soll, würde stets flüchten, wenn ihr bewusst wird, dass sie bemerkt wurde.

Als Beweis für ihre Vermutung veröffentlichte Cass ein weiteres Video, das den Bereich hinter ihrem hölzernen Gartenzaun zeigt. Dort zoomt sie auf einen alten Gartentisch samt Stuhl, der zwischen den Bäumen aufgestellt wurde. Zudem filmt die Anwohnerin einen umgedrehten Eimer, auf dem die Fremde laut Cass stehen und ständig über den Zaun spähen würde.

"Es ist nicht einmal das Leben im Wald, es ist das ständige Beobachten über den Zaun", stellt die US-Amerikanerin in ihrem Beitrag klar.