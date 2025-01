Frau zieht in 263 Jahre altes Haus: Mysteriöse Dinge darin machen so vielen Angst!

Connecticut (USA) - Kaum eingezogen, ging der Spuk los - im wahrsten Sinne des Wortes! Kayleigh (31) und ihr Freund haben im September 2023 ein 263 Jahre altes Haus in Connecticut gekauft. Seitdem geschehen dort mysteriöse Dinge.

Der Grund: In dem Video scheint es in mehreren Aufnahmen zu spuken. Dinge, die von der Decke hängen, wie zum Beispiel Ventilatorriemen, schwingen wie von Geisterhand hin und her.

Ventilatorriemen schwingen in dem Haus anscheinend grundlos umher, Schmuck verschwindet und taucht andernorts wieder auf - laut Kayleigh. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/thegreenemanor

"Bisher habe ich oben Schritte gehört, Fernseher, die sich einschalten, Spieluhren, die von selbst spielen, Klopfen im Wohnzimmer, Schaukelstühle, die sich bewegen, und unsere Ring-Kamera hat einige bizarre Dinge auf dem Dachboden aufgenommen, wie zum Beispiel die Tür, die sich von selbst bewegt", erklärte die 31-Jährige dem US-Magazin.

Am schlimmsten sei es für sie, wenn Dinge verloren gingen, aber zum Glück seien sie bisher immer wieder aufgetaucht, so Kayleigh.

Zweifel an ihren kuriosen Ausführungen kann sie unterdessen durchaus nachvollziehen: "Einige Leute versuchten, die Dinger, die von der Decke herumwirbelten, damit zu erklären, dass es ein Luftzug sei, da es ein altes Haus ist, was Sinn ergibt. Aber es passiert in jedem Raum, jeden Tag, das ganze Jahr über, zu zufälligen Zeiten."

Weiter führte sie gegenüber dem Newsportal aus: "Man könnte auch argumentieren, dass es Mäuse sind, was die seltsamen Geräusche erklären würde. Aber wir finden nie Kot und haben noch nie welchen gesehen."

Ob sich die Frau am Ende nur wichtigmachen will, um Klicks zu generieren, oder ob es in ihrem Haus tatsächlich spukt, bleibt offen. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo da draußen ...