Liebeshoroskop Jungfrau: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Haben wir eine gemeinsame Zukunft? Wenn Du Dir als Jungfrau diese Frage beim Blick auf den neuesten Flirt oder Deine aktuelle Beziehung stellst, dann könnte Dir das kostenlose Partnerhoroskop eine echte Hilfe sein. Doch auch alle, die 2023 noch auf der Suche nach der großen Liebe sind, können sich mit dem Liebeshoroskop für Jungfrau (24. August bis 23. September) daran orientieren, welche Sternzeichen am besten zusammenpassen. Finde Dein Liebesglück.

Jungfrau passt am besten zu:

Möglicherweise ergänzen Dich einige Sternzeichen mit ihren Charaktereigenschaften besonders gut. Im Gegensatz dazu sind andere Verhaltensweisen für Dich eine echte Herausforderung. Wer am besten zu Dir passt, weiß das Liebeshoroskop für Jungfrau.

Für jeden Topf gibt es auch den passenden Deckel bzw. verstehen sich manche Sternbilder besser mit Jungfrau als andere. Das perfekte Gegenstück fürs Leben zu finden, ist jedoch gar nicht so leicht. Manchmal entpuppen sich die Schmetterlinge im Bauch doch als böse Vorahnung. Das vielversprechende Liebesabenteuer voller Erotik verliert im Alltag seinen Reiz. Oder aus dem Traumpaar wird bei Gesprächen über die Zukunft ganz schnell ein Albtraum. Ob ein solches Ende vielleicht mit den Sternbildern zusammenhängt, erfährst Du im Partnerhoroskop.

Sie findet Zwillinge ganz lustig. In Wirklichkeit nimmt sie dieses Sternzeichen aber nicht richtig ernst, auch wenn sie genug Gesprächsthemen haben.

Der Krebs entscheidet meist spontan aus dem Bauch heraus, was der vernunftbetonten Jungfrau-Frau grundsätzlich gegen den Strich geht.

Die Waage wird vor ihren Augen schnell bestehen, denn ihr Auftreten imponiert der Jungfrau. Den Leichtsinn der Waage leitet sie in die richtigen Bahnen.

Die oft heftigen Reaktionen vom Stier steckt der Jungfrau-Mann nicht so ohne Weiteres weg. Ihr gemeinsamer Hang zu materieller Sicherheit verbindet.

Der ordnungsliebende und häusliche Jungfrau-Mann trifft auf das ordentliche und fleißige Sternzeichen Jungfrau. Da kommt Freude auf. Dafür hält sich das Liebesleben in Grenzen.

Eine Beziehung zwischen Jungfrau und Krebs könnte laut Partnerhoroskop viele Schwierigkeiten mit sich bringen. Zwar passen die Lebensentwürfe der beiden Sternbilder zueinander, der Umgang mit Gefühlen und die eigenen Bedürfnisse sind zum Teil aber grundverschieden.

Nicht von Dauer könnte auch die Liebe zwischen Jungfrau und Skorpion sein. Das Wesen der beiden Sternzeichen widerspricht sich in vielen Lebenssituationen. Fällt die rosarote Liebesbrille vom Anfang der Beziehung, kann die Landung auf dem Boden der Realität ziemlich hart sein.

Doch wo die Liebe hinfällt, sollte man ihr auch die Chance zum Wachsen geben. Es ist egal, was die Himmelskörper Dir raten, wenn Du in Deiner Partnerschaft mit Deinem Schatz wirklich glücklich bist. Vielleicht hast Du die eine oder andere Eigenheit von Deinem Herzblatt im Partnerhoroskop wiedererkannt? Wenn ja, dann sind es doch genau diese Eigenheiten, die einen in den Wahnsinn treiben, aber ohne die der Andere nicht die liebenswerte Person wäre, die Dein Gegenüber nun mal ist.

Aus Sicht der Astrologie gibt es bestimmte Sternzeichen, die es miteinander einfacher haben als andere. Was am Ende jedoch wirklich zählt, sind die tatsächlichen Gefühle zwischen den Individuen.