Liebeshoroskop Löwe: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Liebeshoroskop für Löwe (23. Juli bis 23. August) verrät Dir, was das Jahr 2023 in Sachen Partnerschaft, Liebe und Lust für Dich bereithält! Welches Sternzeichen passt am besten zu Dir? Mit wem erwarten Dich heiße Stunden zu zweit und wer treibt Dich gefühlt in den Wahnsinn? Lasse Dir jetzt von den Sternen sagen, wer das richtige Gegenüber für Dich sein könnte. Das Partnerhoroskop 2023 hat alle Antworten auf Deine Fragen!