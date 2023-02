Liebeshoroskop Schütze: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Schnuppere in Dein Liebeshoroskop für Schütze (23. November bis 21. Dezember) und entdecke die Möglichkeiten für Dein Liebesglück. Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Das Partnerhoroskop 2023 verrät Deinem Sternzeichen, wie sich die Dinge in Sachen Flirt, Erotik und ernsthaften Gefühlen in Zukunft entwickeln könnten.