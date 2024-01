Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 15.1. - 21.1.2024

Egal, wie schnell Fische-Frau und Fische-Mann in der aktuellen Horoskop Woche auch rennen, davon wird der Weg hin zum Erfolg in Liebe, Fitness und Beruf nicht kürzer. Nutze die vorteilhaften Planetenbewegungen und Mondenergien, um Dich zu entspannen. Das aktuelle Wochenhoroskop für Fische vom 15.1. bis 21.1.2024 rät Dir zu mehr Gelassenheit.

Liebe und Partnerschaft

Jetzt verstehst Du Dich mit Deinem Schatz auch ohne Worte. Bei einer Machtprobe will jemand unbedingt die Oberhand gewinnen. Vielleicht findest Du endlich mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin gemeinsame Aufgaben. Frage, warum Dinge so geschehen, aber nicht immer findet man eine direkte Antwort darauf. Manchmal hilft nur Vertrauen.

Gesundheit und Fitness

Du hältst Deine starken Gefühle zu sehr unter Verschluss, das erdrückt Dich. Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Du weißt, was Dir guttut, setze es also auch um.

Beruf und Finanzen

Deine Begeisterung für ein neues Vorhaben kann jetzt die größten Pessimisten mitreißen. Versichere Dich der Unterstützung Deiner Kollegen. Es verläuft alles glatt, regeneriere Deine Kraftreserven. Du hast ein gutes Gespür und rettest eine heikle Situation am Arbeitsplatz. Du erlebst Tage voller Freude und Leichtigkeit. Alles geht Dir gut von der Hand und Du fühlst Dich beschwingt und zufrieden.