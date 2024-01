Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 22.1. bis 28.1.2024

In der neuen Horoskop Woche sollte das Sternzeichen Fische besser auf seine Kräfte achten. In welchem Lebensbereich sich jetzt neue Wege besonders gut beschreiten lassen, verraten die kosmischen Tipps im aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 22.1. bis 28.1.2024.

Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand und nutze die Kraft der Astrologie als Ratgeber für viele Lebenslagen. Horoskope können Dein Sternzeichen zu mehr Harmonie und Durchblick führen :

Liebe und Partnerschaft

Singles sollten diplomatisch bleiben, sonst verprellen sie eine Neuentdeckung. Sie werden überhaupt spüren, dass sich nicht alles um sie dreht. Ein Wellness-Wochenende verbessert Dein Liebesleben mehr als ein Disco-Wochenende. Denke über einen Kurzurlaub nach. Du empfängst sehr viel Liebe und Zärtlichkeit, revanchiere Dich dafür! Du bekommst tatkräftige Unterstützung von Venus.

Gesundheit und Fitness

Du musst mit einem leicht gereizten Magen rechnen. Du profitierst derzeit von einem Energieschub. Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, tue es in Gesellschaft. So macht es auch mehr Spaß. Wenn Du Dich mal angeschlagen fühlst, hilft nur viel Ruhe.

Beruf und Finanzen

Du willst Grenzen überschreiten, um endlich zum Ziel zu gelangen. Doch wenn Du noch einmal darüber nachdenkst, kann das nicht die Lösung sein. Nimm Dir jetzt nicht alles so zu Herzen. Das kostet nur Energie und wirft Dich zurück im positiven Bemühen um Dich selbst. Erwarte keinen Dank für Deinen Einsatz am Arbeitsplatz, Du wirst keinen bekommen. Würdige im Berufsleben den Stand der Dinge und erkenne, was Du schon alles erreicht hast. Sonst läufst Du Deinem Erfolg davon.