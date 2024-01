Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 29.1. - 4.2.2024

In der neuen Horoskop Woche vom 29 .1. bis 4.2.2024 stehen die Liebessterne für Fische günstig. Mit etwas mehr Entspannung und Selbstfürsorge geht es in Zukunft auch in Sachen Gesundheit wieder bergauf. Das aktuelle Wochenhoroskop für Fische schenkt neue Kraft und Inspiration.

Liebe und Partnerschaft

Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein, und Du kannst es gar nicht so recht glauben und witterst hinter jedem Baum einen Feind. Du darfst träumen von der großen Liebe, solltest aber die Realität nicht aus den Augen lassen. Es wäre schade, wenn Du den Überblick verlierst. In der Liebe wird es heiß und romantisch und so mancher Single bekommt so richtiges Herzflimmern. Freue Dich auf etwas Außergewöhnliches. Höchste Zeit zu überlegen, ob und wie es weitergehen soll.

Gesundheit und Fitness

Du bist viel zu schnell eingeschnappt, das belastet Dich nur. Bei Deinem Laufpensum solltest Du Dich nicht überfordern. Lege den Schongang ein. Du solltest weder Deinen Kopf noch Deinen Körper zu sehr beanspruchen. Vieles kann auf später verschoben werden. Nutze die Zeit und schaffe Dir gesundheitlich eine gute Grundlage. Stärke Deine Abwehrkräfte durch vitaminreiche Ernährung.

Beruf und Finanzen

Auch wenn man Dir am Arbeitsplatz nicht gerade entgegenkommt, bleibe verbindlich. Jetzt kannst Du die Grenzen sprengen, Ängste überwinden, Dich für ganz neue Entwicklungen öffnen. Eine super Zeit! Ein positives Verhältnis zum Chef muss nicht zwingend Erfolge nach sich ziehen. Du solltest den guten Draht aber auf jeden Fall nutzen. Halte Deine Ideen zurück, Kleinkrämer zerreden sonst alles.