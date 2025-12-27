Wochenhoroskop Fische: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

Nicht jede Lebenssituation in Zukunft ist gewiss, aber die Astrologen meinen, dass die Aussichten für die neue Horoskop -Woche für Fische-Frau und Fische-Mann in Liebe, Gesundheit und Beruf vielversprechend sind. Welche Richtungsentscheidung Dir eventuell bevorsteht, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 29.12.2025 bis 4.1.2026.

Warte nicht bis etwas im Leben geschieht, sondern werde selbst aktiv. Die Horoskope für Fische helfen Dir:

Liebe und Partnerschaft

Du bist doch nicht allein auf der Welt. Partnerschaft funktioniert nur über Rücksichtnahme. Ungeahnte Kräfte stacheln zu neuen Abenteuern an. Jetzt also nicht mehr lange warten, sondern prüfen, was der Markt alles so bietet. Überwinde Dich jetzt und sei bereit, mit einer Person, die Dir nahe steht, über Deine innersten Gefühle und Gedanken zu sprechen. Bei Dir stehen die Liebessterne eher auf Sturm. Achte darauf, dass es nicht eskaliert. Deine Geduld ist nicht besonders stabil.

Gesundheit und Fitness

Betätige Dich möglichst körperlich, um Deine Energie abzuleiten, aber mit Maß! Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Vorsicht im Verkehr und Sport sowie im Beruf, es lauern Gefahren. Stoppe Deinen Verdrängungswettbewerb und prüfe Deinen Gesundheitszustand. Gute Zeiten brechen für Dich an, speziell auch im gesundheitlichen Bereich. Du gehst sorgsam mit Deinen Kräften um und setzt diese gezielt ein.

Beruf und Finanzen

Delegiere einiges von Deinen Berufs- und Alltagsaufgaben. Kollegen und Geschäftsfreunde vermitteln Neuigkeiten, die Deine Arbeit beeinflussen. Wenn Du nicht langsam Struktur in Deinen Arbeitsablauf bringst, dann kannst Du ganz schnell unter Zeitdruck geraten. Ändere Deine Strategie. Deine Sympathiekurve steigt und damit wächst auch Dein Selbstbewusstsein. Das ist Dein ganz persönlicher Verdienst.