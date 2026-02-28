Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Die nächste Horoskop-Woche verrät, ob Du vom Sternzeichen Fische zu den Gewinnern gehörst und im Liebesleben einen Höhenflug erwarten kannst. Welche Chancen die Zukunft bietet, zeigen die Tipps der Sternenkundler im Wochenhoroskop für Fische vom 2.3. bis 8.3.2026.

Dein Wochenhoroskop für Fische vom 2.3. bis 8.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Fische vom 2.3. bis 8.3.2026.  © 123rf.com/helenlane

Wochenhoroskop Fische: 20.2. bis 20.3.

Liebe und Partnerschaft

Hüte Deine Zunge. Jetzt ist keine gute Zeit für klärende Aussprachen. Halte Dich noch etwas zurück und warte den richtigen Zeitpunkt ab. Schöne Gefühle, gute Laune – herrlich, um auszugehen und neue Kontakte zu knüpfen. Es kann romantisch und ganz schnell auch sehr ernst werden. Du sehnst Dich nach leidenschaftlichen Beziehungen, möchtest aber gleichzeitig keine Verpflichtungen eingehen. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Mit engen Verbündeten erreichst Du problemlos Deine Ziele. Habe Vertrauen!

Gesundheit und Fitness

Vorsicht mit Alkohol – er bekommt Dir nicht. Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern jetzt schon. Wenn Du jetzt vermeidest, vor lauter Wohlgefühl träge zu werden, hast Du gewonnen. Nach dem Regen kommt der Sonnenschein – das gilt auch für Deine Gesundheit. Schon bald löst sich das eine oder andere in Wohlgefallen auf.

Beruf und Finanzen

Es ist besser, wenn Du strategisch vorgehst und Pläne in die Tat umsetzt. Du sprühst vor Kraft und Energie – Vorsicht, nicht übertreiben. Die Planeten symbolisieren eine gewisse Bodenständigkeit im Denken. Beurteile Deine berufliche Situation ernst, keine gewagten Manöver! Keine Aufgabe ist zu schwierig – denke daran, was Du schon alles geleistet hast.

