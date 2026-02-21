Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Endlich bricht die nächste Horoskop -Woche mit der Zukunftsaussicht für das Sternzeichen Fische an. Das bedeutet, dass die Sterne wieder neue Ratschläge zum Thema Liebesleben, Berufschancen und Gesundheit für Dich haben – jetzt im Wochenhoroskop für Fische vom 23.2. bis 1.3.2026.

Liebe und Partnerschaft



Bei dieser Venuskonstellation knistert es ja förmlich vor Erotik. Viel Besuch und nette Kontakte stehen auf dem Programm. Du wirkst leicht und gelassen. Plane einen Wochenendtrip! An Deinem Liebeshimmel befindet sich weit und breit kein Wölkchen. Auch wenn Du Dir eine andere Erfahrung wünschst, wirst Du mit einer Lebenslektion konfrontiert, die Dich in Deiner Entwicklung weiterbringt.

Gesundheit und Fitness

Versuche häufiger für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie. Du fühlst Dich manchmal etwas schlapp. Gehe liebevoll mit Schwächeren um und steigere Deine Vitalkraft durch Bewegung. Du hast ein starkes Sicherheitsbestreben und leidest daher unter Verlustängsten.

Beruf und Finanzen

Am Arbeitsplatz ist mit kleinen Störungen zu rechnen, sichere Deine PC-Daten. Schraube Deinen ungestümen Unternehmungsgeist etwas zurück. Am liebsten würdest Du Dich vor allen Verpflichtungen und Aufgaben drücken. Das wäre für Deine Kollegen eine ganz große Enttäuschung. Du strahlst Power, Mut und Entschlossenheit aus, das bringt Erfolg.