Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Sind es die Mondenergien oder doch andere Himmelskörper, die Fische in der nächsten Horoskop -Woche Kraft spenden? Welche kosmischen Energien Deinem Tierkreiszeichen in Liebe, Gesundheit und Beruf zur Verfügung stehen, beschreibt das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 9.2. bis 15.2.2026.

Schwimmen Fische-Frau oder Fische-Mann gegen den Strom der Zeit, dann empfiehlt sich der Blick in die Zukunft:

Liebe und Partnerschaft



Unverhofft kommt oft, auch in der Liebe. Mache aus Deinem Herzen keine Mördergrube. Egal ob es um Privates, Liebe oder ideelle Vorstellungen geht: Sage Deine Meinung! Du erlebst pures Frühlings-Feeling, aber hebe bitte nicht ab. Genieße die Liebe, indem Du Deinen Partner oder Deine Partnerin so nimmst, wie er oder sie ist.

Gesundheit und Fitness

Zwinge Dich zu einer langsameren Gangart, sonst verlierst Du allzu schnell den Boden unter den Füßen - das würde Dich sehr zurückwerfen. Bewegung an der frischen Luft tut auch Dir gut. Endlich kannst Du Dich etwas mehr ausruhen. Körperlich und seelisch geht es endlich wieder bergauf. Nutze das Wochenende und pflege Deine Gesundheit sowie Deine geliebten Hobbys.

Beruf und Finanzen

Du bist zu unruhig: Reden, Verhandeln, Reisen, Geschäfte, Geselligkeit. Du musst Dich mehr konzentrieren und doppelt so genau sein wie sonst. Du trotzt allen Widerständen und stürzt Dich auf neue Aufgaben. Die Gedanken an Erfolg und gesellschaftlichen Aufstieg lassen Dich nicht ruhen. Überstürze auf keinen Fall etwas. Deine kreative Ader ist besonders ausgeprägt und motiviert Dich zur Weiterentwicklung.