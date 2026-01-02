Liebeshoroskop Fische 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Liebeshoroskop Fische (20. Februar bis 20. März): Was bringt das Jahr 2026 für die Partnerschaft, Flirts und die große Liebe? Erfahre hier, welche Sternzeichen am besten zu der einfühlsamen Fische-Frau und dem verträumten Fische-Mann passen.
Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Fische?
Im Jahr 2026 stehen für das sensible Sternzeichen Fische Harmonie und tiefe emotionale Verbindungen im Fokus. Während Fische-Frauen nach Geborgenheit und Romantik suchen, sehnen sich Fische-Männer nach Sicherheit und einem Menschen, der ihnen Halt gibt. Aber welche Sternzeichen versprechen die größte Liebeskompatibilität?
Fische passt am besten zu:
- Steinbock
- Krebs
- Waage
Wer passt am besten zur Fische-Frau?
Im Jahr 2026 sucht die Fische-Frau vor allem romantische Geborgenheit und einen Herzensmenschen, der ihre sensible Seele versteht. Sie lässt sich gerne von Charme und Feinsinn bezaubern.
Fische und Widder
Das Potenzial, voneinander zu lernen, ist groß, wenn diese beiden sehr unterschiedlichen Welten aufeinandertreffen.
Fische und Stier
Schmeichelnde Worte und die gemeinsame Liebe zu Schönheit und Genuss verbinden beide auf eine natürliche Weise.
Fische und Zwilling
Der Esprit und der schelmische Humor der Zwillinge bringen Fische-Frauen zwar schnell in Rage, doch das Zusammenspiel bleibt verspielt.
Fische und Krebs
Im Gleichklang genießen sie das Leben und teilen zärtliche Stunden. Für die Ewigkeit ist diese Verbindung jedoch nicht immer gemacht.
Fische und Löwe
Anfangs blicken Fische-Frauen voller Bewunderung zu Löwe-Geborenen auf. Doch wenn deren königliches Gehabe überhandnimmt, ziehen sich die Fische zurück.
Fische und Jungfrau
Das sachliche, distanzierte Wesen der Jungfrau spricht Fische-Frauen wenig an. Kommt dann noch Besserwisserei dazu, wird es ihnen schnell zu viel.
Fische und Waage
Die eleganten Umgangsformen und die feine Ausstrahlung der Waage faszinieren Fische-Frauen, und ihr Charme zieht sie in den Bann.
Fische und Skorpion
Beide wollen einander Halt geben, verfallen jedoch leicht in einen Helfer-Modus. Das funktioniert nur, wenn beide nicht zu empfindlich reagieren.
Fische und Schütze
Mit einem Schützen diskutieren Fische-Frauen gerne. Treibt es der Schütze jedoch zu weit oder wirkt überheblich, ziehen sie sich rasch zurück.
Fische und Steinbock
Fische-Frauen setzen große Hoffnungen in Steinbock-Geborene. Sie sehnen sich nach Geborgenheit und schenken daher Vertrauen, und sie lassen sich gerne ein Stück weit führen.
Fische und Wassermann
Der ungewöhnliche Stil des Wassermanns weckt ihre Aufmerksamkeit, doch seine Unbeschwertheit kann die Fische-Frau eher zum Rückzug verleiten.
Fische und Fische
Beide finden große Freude an innigen Gefühlen und Feinsinn. Wird der Alltag zu intensiv, neigen sie jedoch dazu, sich lieber in Tagträume zu flüchten.
Wer passt am besten zum Fische-Mann?
Der Fische-Mann ist 2026 auf der Suche nach einem verlässlichen, aber auch lebensfrohen Menschen, der ihn emotional sicher verankert und sein Vertrauen gewinnt.
Fische und Widder
Das temperamentvolle Wesen des Widders begeistert Fische-Männer sofort, und seine Ausstrahlung trifft sie schutzlos. Auf Dauer kann diese Intensität jedoch überfordern.
Fische und Stier
Mit natürlichem Charme gewinnt der Stier das Vertrauen der Fische-Männer und zieht sie spielend in seinen Bann. Dennoch bleiben im Inneren des Stiers gelegentlich Zweifel bestehen.
Fische und Zwilling
Locker und verspielt nimmt niemand in dieser Kombination die Dinge zu ernst. Mit einem Augenzwinkern verbringen beide fröhliche, leichte Stunden miteinander.
Fische und Krebs
Zwischen beiden kann sich eine tiefgehende Leidenschaft entwickeln. Gleichzeitig lernen Fische-Männer vom Krebs, wie sie mehr Ordnung und Struktur in ihr Leben bringen können.
Fische und Löwe
Auch wenn der Löwe sofort Interesse weckt, sorgt sein Bedürfnis nach Bewunderung und Auftreten bei den Fische-Männern bald für Irritationen.
Fische und Jungfrau
Die Fähigkeit der Jungfrau, mit Geld umzugehen, verschafft ihr einen Pluspunkt. Ihrem Sinn für Ordnung können die Fische-Männer nacheifern, wenn sie das möchten.
Fische und Waage
Auch wenn die Waage gerne etwas luxuriöser lebt und das Geld locker sitzen mag, fühlen sich Fische-Männer in dieser Verbindung geborgen und wohl.
Fische und Skorpion
Die scharfe Beobachtungsgabe des Skorpions fasziniert die Fische-Männer, und sein selbstbewusstes Auftreten reißt sie mit. Doch Fische reagieren schnell empfindlich, wenn es zu intensiv wird.
Fische und Schütze
Die ausgelassene Lebensfreude des Schützen ist ansteckend, und die Leichtigkeit in dieser Verbindung gefällt den Fische-Männern sichtlich.
Fische und Steinbock
Beim Steinbock finden Fische-Männer Sicherheit und Halt. Ihr Vertrauen wächst schnell, denn sie spüren, dass der Steinbock es ehrlich und gut mit ihnen meint.
Fische und Wassermann
Fische-Männer bewundern das lebensfrohe Wesen des Wassermanns zunächst aus der Distanz, doch bald fühlen sie sich von seiner Andersartigkeit angezogen und suchen den Kontakt.
Fische und Fische
Beide verlieren sich gerne gemeinsam in Träumen - doch dabei kann die Realität etwas zu sehr in den Hintergrund rücken.
Welches Sternzeichen passt nicht zu Fische?
Nicht jede Konstellation verspricht 2026 harmonisches Liebesglück. Besonders schwierig kann die Verbindung mit der Jungfrau werden. Ihr sachliches, distanziertes und mitunter besserwisserisches Wesen spricht die gefühlvolle Fische-Natur überhaupt nicht an und wird ihr schnell zu viel.
Auch der selbstbewusste Löwe könnte für Irritation sorgen, da sein königliches Gehabe und Bedürfnis nach Bewunderung die zurückhaltenden Fische eher zum Rückzug veranlasst.
Fazit
Das Liebeshoroskop 2026 für Fische zeigt, dass dieses sensible Sternzeichen vor allem in Partnerschaften mit Steinbock, Krebs und Waage Geborgenheit und Harmonie finden kann. Ob für Singles auf der Suche nach dem Traumpaar oder in bestehenden Beziehungen - die Sterne deuten auf ein Jahr, in dem Vertrauen und tiefe Verbundenheit im Mittelpunkt stehen. Denke daran: Die Astrologie bietet spannende Hinweise auf typische Dynamiken, doch Dein persönliches Beziehungsglück gestaltest Du selbst.
Titelfoto: Midjourney/TAG24