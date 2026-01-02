Liebeshoroskop Fische 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Fische-Liebeshoroskop 2026 ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Fische? Antworten im Partnerhoroskop ⭐ für Mann ✓ & Frau ✓ Jetzt auf TAG24!

Liebeshoroskop Fische (20. Februar bis 20. März): Was bringt das Jahr 2026 für die Partnerschaft, Flirts und die große Liebe? Erfahre hier, welche Sternzeichen am besten zu der einfühlsamen Fische-Frau und dem verträumten Fische-Mann passen.

Dein kostenloses Fische-Liebeshoroskop 2026: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © Midjourney/TAG24

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Fische?

Im Jahr 2026 stehen für das sensible Sternzeichen Fische Harmonie und tiefe emotionale Verbindungen im Fokus. Während Fische-Frauen nach Geborgenheit und Romantik suchen, sehnen sich Fische-Männer nach Sicherheit und einem Menschen, der ihnen Halt gibt. Aber welche Sternzeichen versprechen die größte Liebeskompatibilität? Fische passt am besten zu: Steinbock

Krebs

Wer passt am besten zur Fische-Frau?

Im Jahr 2026 sucht die Fische-Frau vor allem romantische Geborgenheit und einen Herzensmenschen, der ihre sensible Seele versteht. Sie lässt sich gerne von Charme und Feinsinn bezaubern. Fische und Widder Das Potenzial, voneinander zu lernen, ist groß, wenn diese beiden sehr unterschiedlichen Welten aufeinandertreffen. Fische und Stier Schmeichelnde Worte und die gemeinsame Liebe zu Schönheit und Genuss verbinden beide auf eine natürliche Weise. Fische und Zwilling Der Esprit und der schelmische Humor der Zwillinge bringen Fische-Frauen zwar schnell in Rage, doch das Zusammenspiel bleibt verspielt. Fische und Krebs Im Gleichklang genießen sie das Leben und teilen zärtliche Stunden. Für die Ewigkeit ist diese Verbindung jedoch nicht immer gemacht. Fische und Löwe Anfangs blicken Fische-Frauen voller Bewunderung zu Löwe-Geborenen auf. Doch wenn deren königliches Gehabe überhandnimmt, ziehen sich die Fische zurück. Fische und Jungfrau Das sachliche, distanzierte Wesen der Jungfrau spricht Fische-Frauen wenig an. Kommt dann noch Besserwisserei dazu, wird es ihnen schnell zu viel. Fische und Waage Die eleganten Umgangsformen und die feine Ausstrahlung der Waage faszinieren Fische-Frauen, und ihr Charme zieht sie in den Bann. Fische und Skorpion Beide wollen einander Halt geben, verfallen jedoch leicht in einen Helfer-Modus. Das funktioniert nur, wenn beide nicht zu empfindlich reagieren. Fische und Schütze Mit einem Schützen diskutieren Fische-Frauen gerne. Treibt es der Schütze jedoch zu weit oder wirkt überheblich, ziehen sie sich rasch zurück. Fische und Steinbock Fische-Frauen setzen große Hoffnungen in Steinbock-Geborene. Sie sehnen sich nach Geborgenheit und schenken daher Vertrauen, und sie lassen sich gerne ein Stück weit führen. Fische und Wassermann Der ungewöhnliche Stil des Wassermanns weckt ihre Aufmerksamkeit, doch seine Unbeschwertheit kann die Fische-Frau eher zum Rückzug verleiten. Fische und Fische Beide finden große Freude an innigen Gefühlen und Feinsinn. Wird der Alltag zu intensiv, neigen sie jedoch dazu, sich lieber in Tagträume zu flüchten.

Romantik und Feinsinn prägen die Liebeswelt der träumerischen Fische. © 123rf/andreypopov

Wer passt am besten zum Fische-Mann?

Der Fische-Mann ist 2026 auf der Suche nach einem verlässlichen, aber auch lebensfrohen Menschen, der ihn emotional sicher verankert und sein Vertrauen gewinnt. Fische und Widder Das temperamentvolle Wesen des Widders begeistert Fische-Männer sofort, und seine Ausstrahlung trifft sie schutzlos. Auf Dauer kann diese Intensität jedoch überfordern. Fische und Stier Mit natürlichem Charme gewinnt der Stier das Vertrauen der Fische-Männer und zieht sie spielend in seinen Bann. Dennoch bleiben im Inneren des Stiers gelegentlich Zweifel bestehen. Fische und Zwilling Locker und verspielt nimmt niemand in dieser Kombination die Dinge zu ernst. Mit einem Augenzwinkern verbringen beide fröhliche, leichte Stunden miteinander. Fische und Krebs Zwischen beiden kann sich eine tiefgehende Leidenschaft entwickeln. Gleichzeitig lernen Fische-Männer vom Krebs, wie sie mehr Ordnung und Struktur in ihr Leben bringen können. Fische und Löwe Auch wenn der Löwe sofort Interesse weckt, sorgt sein Bedürfnis nach Bewunderung und Auftreten bei den Fische-Männern bald für Irritationen. Fische und Jungfrau Die Fähigkeit der Jungfrau, mit Geld umzugehen, verschafft ihr einen Pluspunkt. Ihrem Sinn für Ordnung können die Fische-Männer nacheifern, wenn sie das möchten. Fische und Waage Auch wenn die Waage gerne etwas luxuriöser lebt und das Geld locker sitzen mag, fühlen sich Fische-Männer in dieser Verbindung geborgen und wohl. Fische und Skorpion Die scharfe Beobachtungsgabe des Skorpions fasziniert die Fische-Männer, und sein selbstbewusstes Auftreten reißt sie mit. Doch Fische reagieren schnell empfindlich, wenn es zu intensiv wird. Fische und Schütze Die ausgelassene Lebensfreude des Schützen ist ansteckend, und die Leichtigkeit in dieser Verbindung gefällt den Fische-Männern sichtlich. Fische und Steinbock Beim Steinbock finden Fische-Männer Sicherheit und Halt. Ihr Vertrauen wächst schnell, denn sie spüren, dass der Steinbock es ehrlich und gut mit ihnen meint. Fische und Wassermann Fische-Männer bewundern das lebensfrohe Wesen des Wassermanns zunächst aus der Distanz, doch bald fühlen sie sich von seiner Andersartigkeit angezogen und suchen den Kontakt. Fische und Fische Beide verlieren sich gerne gemeinsam in Träumen - doch dabei kann die Realität etwas zu sehr in den Hintergrund rücken.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Fische?

Nicht jede Konstellation verspricht 2026 harmonisches Liebesglück. Besonders schwierig kann die Verbindung mit der Jungfrau werden. Ihr sachliches, distanziertes und mitunter besserwisserisches Wesen spricht die gefühlvolle Fische-Natur überhaupt nicht an und wird ihr schnell zu viel. Auch der selbstbewusste Löwe könnte für Irritation sorgen, da sein königliches Gehabe und Bedürfnis nach Bewunderung die zurückhaltenden Fische eher zum Rückzug veranlasst.