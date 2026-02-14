Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Verspricht die nächste Horoskop -Woche heiße Abenteuer in der Liebe? Das Universum weiß mehr über die Zukunft. Finde gleich heraus, ob Deine Träume im Beruf nur Schäume sind oder der große Durchbruch naht. Ein Rezept für das perfekte Glück gibt es nicht, aber mit ein paar kosmischen Inspirationen kann auf jeden Fall mehr Harmonie und positive Stimmung in Dein Leben einziehen. Das Wochenhoroskop für Fische vom 16.2. bis 22.2.2026 hält einige Tipps bereit.

Liebe und Partnerschaft

Lasse Dir jetzt nicht mehr Deine Erfolge nehmen, indem Du Schwäche zeigst. Bleibe gelassen und wachsam. Du hast tolle Liebessterne, genieße die Zeit und gehe auf Deinen Schatz zu. Er reagiert freudig und einfühlsam. Es muss jetzt ein offenes Wort gesprochen werden. Dabei solltest Du die Dinge auf den Punkt bringen. Diplomatie wäre falsch. Die Liebe wird Dich jetzt voraussichtlich nicht wie der Blitz treffen. Nimm Dir genug Zeit, den Partner bzw. die Partnerin genau zu prüfen.

Gesundheit und Fitness

Es stehen Tage des Genießens und der Harmonie an. Das, was Du ausstrahlst, kommt auf Dich zurück. Lebe einfach in den Tag hinein! Du verblüffst mit Spitzenleistung und kannst viel Stress aushalten. Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. Du bist jetzt so richtig auf dem Gesundheitstrip. Die Sonne stärkt Deine Vitalität und weckt Glückshormone. Es fehlt nur noch die richtige Ernährung.

Beruf und Finanzen

Du fühlst Dich mutig, sehr kraftvoll, beinahe unverwundbar. Aber Du bist es nicht. Höre auf den Rat anderer und bleibe besonnen. Kommunikation, Verhandlungen und Abschlüsse sind begünstigt. Am Arbeitsplatz erreichst Du Ziele, die vorher nicht möglich waren. Du schaffst den Start in einen neuen Aufgabenbereich ohne große Probleme.