Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

Blicke in die nächste Horoskop -Woche und nutze die Kraft der Astrologie als hilfreichen Impuls für die Zukunft. Mit ein wenig Inspiration und neuen Ideen geht es für das Sternzeichen Fische hoch hinaus. Die Gesundheit ist ein Lebensbereich, der mit positiver Energie durchaus gestärkt werden kann. Das Wochenhoroskop für Fische vom 4.5. bis 10.5.2026 hält noch mehr Tipps bereit.

Liebe und Partnerschaft

Für Singles geht es jetzt richtig los. Du kannst leicht jemand Neues kennenlernen und spüren, wie gut positives Feedback tut. Aus einem brisanten Flirt kann schnell mehr werden. Du bist Dir über Deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht immer im Klaren. Rede Klartext und sprich auch Deine Frustpunkte an. Der Haussegen hängt schief, man erwartet, dass Du Dich mehr einbringst. Wähle dabei einen sanften Weg.

Gesundheit und Fitness

Vermeide Schwerverdauliches, um Deinen empfindlichen Magen zu entlasten. Eine gute Gesundheit und eine optimistische Lebenseinstellung begleiten Dich jetzt. Eine Fußreflexzonenmassage wäre ideal für Dich. Halte öfter inne und atme tief durch.

Beruf und Finanzen

Deine Kollegen schätzen Deine Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. Nur weil Dir ein Fehler unterlaufen ist, solltest Du nicht an Deinem Selbstwert zweifeln. Du musst nicht perfekt sein. Nimm jetzt die Dinge in Angriff, vor denen Du bisher zurückgeschreckt bist. Auch wenn Du Dich vor lästiger Arbeit drückst, Du bleibst beliebt.