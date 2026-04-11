Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Wie wird die nächste Horoskop -Woche für das Sternzeichen Fische? Im kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 13.4. bis 19.4.2026 kannst Du nachlesen, warum die Sterne Dir zu mehr Vertrauen in Deine Intuition raten und welche gesundheitlichen Belastungen Dich beschäftigen könnten. Lasse Dich inspirieren und erfahre mehr über Dein Schicksal.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du auf Partnersuche bist, solltest Du einfach einmal den ersten Schritt machen. Wer wagt, gewinnt. Die Chancen stehen gut. Jetzt kommen gewaltige Gefühlsturbulenzen auf Dich zu. Bei Deinem Benehmen ist es klar, dass Dein Schatz sich unterdrückt fühlt. Spiele keine Gefühle vor, die Du nicht empfindest. Es macht die Situation im Moment leichter, ist aber langfristig nicht gut.

Gesundheit und Fitness

Gewöhne Dir an, etwas mehr für regelmäßige Mahlzeiten zu sorgen. Falls Du gerade Urlaub machst, solltest Du viel Ruhe einplanen und Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm belasten. Manchmal fühlst Du Dich ganz schön erschöpft. Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf.

Beruf und Finanzen

Du bist guter Dinge und voller Zuversicht. Darum fällt Dir in diesen Tagen manches leichter als sonst. Du solltest jetzt unangenehme Dinge aufarbeiten. Nur nicht locker lassen, Du stehst kurz vor dem Durchbruch. Durch Deinen Fleiß und Deine Zuverlässigkeit wirst Du beruflich ein ganzes Stück nach vorne kommen. Man wird auf Dich aufmerksam. Beruflich hattest Du immer das Gefühl, es bleibt alles so, wie es ist. Du spürst aber jetzt ganz deutlich, dass Du in einem positiven Wandel bist.