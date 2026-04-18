Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

Bringt die nächste Horoskop -Woche Höhenflüge in der Liebe? Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand und erfahre mehr im Wochenhoroskop für Fische vom 20.4. bis 26.4.2026.

Liebe und Partnerschaft

Eine gute Zeit, um Harmonie und Lebensfreude zu suchen, zu finden und weiterzugeben. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Wenige Worte sagen oft sehr viel mehr als viele, besonders, wenn Du jemandem sagen willst, dass Du ihn von Herzen liebst. Du solltest Dich mit Fingerspitzengefühl an einen lieben Mitmenschen herantasten, sonst könntest Du etwas zerstören. Dein Inneres scheint in Unordnung geraten zu sein. Du fühlst Dich unausgeglichen, gereizt und missmutig. Denke über Deine Probleme nach.

Gesundheit und Fitness

Du bist sportlich nichts mehr gewöhnt, deshalb bekommst Du Muskelkater. Du bist noch lange nicht so stabil, wie Du glaubst, und solltest Dich etwas schonen. Du hast das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Bleibe kontrolliert und finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität. Du bist belastbar und fit und hast gute Ideen für gesundheitliche Bewegung. Konzentriere Dich auf den körperlichen und seelischen Bereich.

Beruf und Finanzen

Wenn Du jetzt Veränderungen oder eine Umstellung planst, solltest Du zugreifen. Ein großes Kompliment aus der Chefetage beflügelt Deinen Arbeitsgeist. Spiele Deine Kollegen dabei nicht an die Wand. Aus dem Umgang mit Deinen Partnern und Kollegen ziehst Du Dich jetzt etwas zurück, um Abstand zu gewinnen. Nicht jeder wird das verstehen. Das ist klug – Du gibst nicht auf, ehe Du andere für Dich gewonnen hast.