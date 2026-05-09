Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

Fische-Frauen und Fische-Männern fällt es in der nächsten Horoskop -Woche schwer, die eigenen Gefühle im Zaum zu halten. Erfahre jetzt, welche Folgen diese Energie für jeden Lebensbereich haben kann und welche kosmischen Botschaften das Wochenhoroskop für Fische vom 11.5. bis 17.5.2026 sonst noch zu bieten hat.

Liebe und Partnerschaft

Ziehe Dich heute nicht gleich in Dein Schneckenhaus zurück, wenn Du Dich durch eine zufällige Bemerkung verletzt fühlst. Wenn Du in festen Händen bist, solltest Du das Spiel mit dem Feuer nicht übertreiben. Du brauchst Dich nicht gleich unfrei zu fühlen, wenn Du Dich bindest. Auch innerhalb einer Beziehung hast Du noch viele Möglichkeiten. Jemand verzaubert Dich – Deine Gedanken kreisen nur um das nächste Wiedersehen.

Gesundheit und Fitness

Es wird Zeit, langsam einmal etwas mehr auf Deine Ernährung zu achten. Kein Terminstress und lasse Dich nicht zu Entscheidungen drängen. Falls Du gerade Urlaub machst, solltest Du viel Ruhe einplanen und Deinen Körper nicht mit einem übertriebenen Ausdauerprogramm belasten. Regelmäßige Bauchatmung stabilisiert Dein inneres Gleichgewicht.

Beruf und Finanzen

Bei neuen Aufgaben kannst Du jetzt Dein kreatives Talent beweisen. Fortbildungen und Seminare wären jetzt genau das Richtige für Dich. Wandle bei Deinen Kollegen Skepsis und Misstrauen in Zuversicht. Rom wurde auch nicht über Nacht erbaut. Baue also auf Geduld! Du kommst nicht gut an und solltest deswegen Deine Pläne und Ideen noch eine Weile in der Schublade liegen lassen.