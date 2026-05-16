Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

Das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 18.5. bis 24.5.2026 verrät mehr über die Liebe, Gesundheit und den Erfolg im Beruf. Erfahre jetzt mehr über die großen Chancen und die kleinen Gefahren der nächsten Horoskop -Woche.

Nicht nur das Fische-Wochenhoroskop hält spannende kosmische Botschaften aus dem Universum der Astrologie für Dich bereit :

Liebe und Partnerschaft

Du bist sehr liebebedürftig und deshalb haben Schmeichler jetzt leichtes Spiel bei Dir. Neue Partnerschaften zeigen schnell, dass es nicht nur um eine Affäre geht, sondern um etwas Ernstes. Erwarte auf Deine Fragen keine sofortigen Antworten, gute Dinge brauchen Zeit. Deine Neugier wird schon bald gestillt werden. Um Dich geliebt und wohlzufühlen, musst Du allerdings auch Nähe zulassen.

Gesundheit und Fitness

Bewegung steigert Dein Wohlbefinden, das stimmt. Aber alles sollte mit Maß und Ziel geschehen, sonst schadest Du Dir eher. Kleine Gewichtsschwankungen solltest Du mit gesunder Ernährung ausgleichen. Gönne Dir ruhig einmal einen faulen Tag zur Regeneration. Schiebe Dinge nicht ständig auf die lange Bank, das raubt Dir nur den Schlaf.

Beruf und Finanzen

Du musst mit einem hartnäckigen Gegner rechnen, sei vorsichtig. Immer wieder hast Du das Gefühl, nur von Widersachern umgeben zu sein. Vielleicht bist aber auch Du derjenige, vor dem andere Respekt haben. Jemand macht Dir einen guten Vorschlag, weise ihn nicht vorschnell zurück. Achte darauf, nicht zu übertreiben. Missverständnisse entstehen sonst leicht. Sage klar, was Sache ist, und mache konkrete Lösungsvorschläge.