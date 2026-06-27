Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Was bringt die nächste Horoskop -Woche? Profitiere vom kosmischen Beistand im Wochenhoroskop für Fische vom 29.6. bis 5.7.2026 und schaue gleich nach!

Liebe und Partnerschaft

Dies ist eine wunderbare Zeit, um Deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Du bist offen, herzlich und gehst liebevoll auf Deinen Schatz ein. Genieße die Begegnungen mit anderen Menschen, pflege Deine kreativen und musischen Interessen und freue Dich über alles Schöne, das das Leben Dir schenkt. Amor hält einige Überraschungen für Dich bereit, nutze diese Chancen, aber spiele dabei nicht mit den Gefühlen anderer. Eine Welle von Spontanität und Lebensfreude trägt Dich durch diese Zeit.

Gesundheit und Fitness

Vermeide Stress, wo immer es möglich ist, und nutze Deine Zeit lieber zum Entspannen oder für schöne Stunden mit Freunden. Deine Müdigkeit nimmt zu, deshalb brauchst Du mehr Ruhe und Schlaf. Sportliche Betätigung hilft Deinem Kreislauf wieder auf die Sprünge, auch wenn die Erfolge nicht sofort sichtbar werden. Manchmal fühlst Du Dich erschöpft, gönne Dir deshalb bewusst Erholung.

Beruf und Finanzen

Jetzt bietet sich Dir die Chance auf eine Neuausrichtung im Leben. Dein Ehrgeiz kehrt schnell zurück und motiviert Dich enorm. Allerdings besteht momentan ein Ungleichgewicht zwischen Deinen Ansprüchen und Deinen tatsächlichen Leistungen. Wenn Du Dich ungerecht behandelt fühlst, solltest Du das Gespräch suchen. Deine Kreativität ist außergewöhnlich stark ausgeprägt, nutze dieses Talent gezielt. Monotone Aufgaben liegen Dir derzeit weniger.