Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

Dein kostenloses Wochenhoroskop für Fische vom 8.6. bis 14.6.2026: Wenn Du Single bist, solltest Du in der nächsten Horoskop -Woche besonders auf neue Kontakte neugierig sein! Erfahre hier mehr darüber, was noch in der Liebe, in Sachen Gesundheit und im Beruf auf Dich zukommen wird.

Liebe und Partnerschaft

Nur ein versöhnliches Wort öffnet das Herz Deines enttäuschten Schatzes. Du solltest bei einem wichtigen Gespräch auf die Zwischentöne achten. Dein Gegenüber hat etwas ganz anderes im Sinn, als Du glaubst. Tolle Liebestage stehen bevor. Mache das Schönste aus dieser gemeinsamen Zeit. Luftsprünge im Liebesleben – dank einer glücklichen Nachricht.

Gesundheit und Fitness

Nimm nicht alle Last auf Dich und denke an Deinen Rücken! Gewöhne Dir an, etwas mehr auf regelmäßige Mahlzeiten zu achten. Höchstleistungen fordern womöglich ihren gesundheitlichen Tribut. Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf Dein Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würden helfen.

Beruf und Finanzen

Am Arbeitsplatz lässt man Dich gewähren – möglich, dass Kollegen eifersüchtig reagieren. Zurzeit kannst Du beruflich Nägel mit Köpfen machen, einen Vertrag abschließen, ein Angebot nutzen oder Dich auch für längere Zeit binden. So aussichtslos wie Du meinst, ist Deine Lage nicht. Setze Dich durch! Du übernimmst Dich, wenn Du zu viele Dinge auf einmal in Angriff nimmst. Meist geht es gut, Du kannst aber auch in Verzug geraten.