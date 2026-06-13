Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

In der nächsten Horoskop -Woche erinnern Himmelskörper die Fische daran, dass sie Wasser zum Leben brauchen . Weitere kosmische Tipps für die Liebe, die Gesundheit und den Beruf, liest Du jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Fische vom 15.6. bis 21.6.2026.

Liebe und Partnerschaft

Dein Tempo ist etwas zu rasant, gib einer neuen Liebe mehr Zeit. Die Funken sprühen und jemand fühlt sich stark von Deinem Humor und Deiner Offenheit angezogen. Noch ist Deine Beziehung in Ordnung, doch schon bald könnte ein Wort das andere geben. Nimm mehr Rücksicht, diese Phase geht vorüber. Gleichzeitig beginnt für Dich eine neue Lebensphase, in der Du stärker auf konservative Werte setzt. Nicht überall wird das auf Begeisterung stoßen.

Gesundheit und Fitness

Die Couch oder die Hängematte sind derzeit genau die Orte, an denen Du Dich am wohlsten fühlst. Relaxen solltest Du deshalb so oft wie möglich. Deine Beine tragen Dich nicht mehr so leicht wie früher, tue etwas dagegen. Eigentlich gibt es keinen ernsten Grund zur Sorge, trotzdem fühlst Du Dich kraftlos und ausgelaugt. Wenn Deine Gelenke Probleme machen, solltest Du Deine Ernährung überdenken.

Beruf und Finanzen

Du erhältst volle Unterstützung von Kollegen und sogar ein Vorgesetzter verwöhnt Dich mit kleinen Extras. Werde dabei nicht überheblich. Wenn Du Dich von negativen Menschen fernhältst, sind Erfolg und gute Laune garantiert. Du bist momentan unglaublich belastbar. Sachlich und vernünftig meisterst Du jede Situation und wirst dadurch automatisch zum Gewinner. Ein erfolgreicher Abschluss einer wichtigen beruflichen Aufgabe steht kurz bevor, verliere jetzt nicht die Geduld.